珍妮佛羅培茲（左）、喬許杜哈莫（右）合演愛情動作喜劇片。（車庫娛樂提供）

「翹臀珍」珍妮佛羅培茲今年七月與班艾佛列克（Ben Affleck）結婚，完成她人生第4段婚姻。幾天前，翹臀珍在IG上傳一段和老公的居家素顏短片，短短12小時內吸引超過150萬網友按讚，２人看來依舊甜蜜。然而，24日她卻無預警清空IG，大頭貼也換成全黑，令粉絲十分錯愕。

許多粉絲紛紛猜測是為了明年即將上映的愛情動作喜劇《劫婚大作戰》（英文片名：Shotgun Wedding）宣傳，將與喬許杜哈莫上演婚禮搶救大戰，這也是翹臀珍繼2003年《偷天派克》後暌違10年再度主演動作片。

《劫婚大作戰》故事描述一對新婚夫妻即將在小島舉行豪華婚禮，這時突然冒出一群歹徒劫持了雙方親友，兩人因此面臨生命和感情的雙重考驗。事實上，《劫婚大作戰》已經是翹臀珍生涯第8次在大銀幕演出結婚戲，幾乎可以說是「新娘專家」。

然而在《劫婚大作戰》裡的翹臀珍可不是打扮得美美的就可以，她還要跟歹徒展開對決，槍戰、格鬥、爆破一應俱全，不輸那些影迷熟知的「最強大叔」。製作團隊特別打造28套不同材質的同款禮服，以因應片中各種追趕跑跳、手撕禮服的場面，絕對要讓影迷看得過癮。

《劫婚大作戰》故事描述黛西（珍妮佛羅培茲 飾）和湯姆（喬許杜哈莫 飾）即將在小島上舉行豪華婚禮，雙方皆有大批親友前來祝賀，但他們在彼此身上其實已經找不到熱情。這時，一幫神祕歹徒突然現身婚禮現場，劫持了所有賓客。為了拯救親友，黛西和湯姆合力與歹徒展開火拼，過程中，他們漸漸找回當初相愛的理由。

《劫婚大作戰》2023年1月6日全台上映。