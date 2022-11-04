新北市淡水區近期有詐團透過網路刊登高薪工作的廣告，誆騙求職者再暴力控制，淡水警查獲8名犯嫌，救出被關在淡水新市鎮的26人，新北市刑大擴大追查，今發現有3人遭虐死棄屍。對此，新北市長侯友宜稍早在臉書發文，痛批該案件手段凶殘、聞之色變，他強調，新北警察將持續戮力查緝，除惡務盡，絕不放過任何一個歹徒。

侯友宜說，民眾幾個月前才關注柬埔寨犯罪集團凌虐監禁台灣民眾的事件，未料類似案件卻發生在台灣，新北警方為了阻止類似集團在台灣肆虐， 循線展開全面清查。

侯友宜表示，新北警方這個月破獲以高薪當誘餌， 涉嫌囚禁凌虐求職者的詐騙集團， 救出26人後， 他當下要求警方進一步擴大追查，務必盡全力揪出詐騙集團源頭，救援任何可能的受害者，警方昨晚也順利追查到源頭，在桃園救出32人 ，逮捕多名詐騙集團成員，可惜的卻在桃園龜山山區發現2具遺棄遺體，令人感到相當痛心。

侯友宜強調，新北警察會持續戮力查緝，除惡務盡，絕不放過任何一個歹徒，打擊犯罪、捍衛人民的安全絕對沒有假期可言， 治安不容挑戰，犯罪零容忍，新北警察會全力護衛人民的安全，打擊犯罪絕不手軟。