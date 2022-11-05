新北警方日前在桃園中壢民宅救出遭詐騙集團控制的35人，另有3人已遭虐死棄屍；一名酒霸老闆遭救出後受訪回應，他當時想要小額借貸卻遭帶到該處綁手腳、嘴咬毛巾，眾多人質關在房間內，若有人想逃就會遭甩棍暴打、電擊，他曾目睹有人全身被電到灼傷，歹徒還會一一詢問帳戶盜走存款，他被囚禁40天，身心幾乎崩潰。

該名酒吧業者A男稱，當初他因10萬資金需求，被朋友介紹做私人借貸，對方要求他帶雙證件到某個地點，接著又說貸款已核准，要把他載到另一處填資料並領錢，但他之後就被銬手，腳被繩子綁住，嘴巴塞毛巾，僅喝水吃飯可鬆綁；所有人質全待在同一房間，若有逾矩行為就是遭對方用甩棍打臀部；他則被沒收雙證件、印章、手機等，對方還能查出他有哪些銀行帳戶，並一一索討帳號密碼。

歹徒還會吸收未成年人負責看管他們，每小時會有人進房間錄影，向上頭報告情況，歹徒還會從新綁來的人中「殺雞儆猴」，A男就曾目睹有人遭電擊到灼傷，他因為表現好，曾被要求照顧傷者，對方說如果有人往生，就會打他；歹徒也會一直說他們可以釋放日期，但A男從未見過有人被釋放，他曾經絕望到認為帳戶裡的錢都可以不要，只希望能逃離，坦言「一般人再被關個幾天都會生病。」

另一名被害人形容，歹徒把他們集中關在2間臥室，最誇張時5坪大的主臥擠了27人，每個人都被銬上手銬，不能隨意移動、不能交談，也不給盥洗，如果稍有違逆，負責看管的成員就會把人拖去客廳拳打腳踢、噴辣椒水，甚至用電擊棒電擊，被打傷或因手銬被銬太久受傷，看管人員也不理會，任由傷口化膿腐爛。