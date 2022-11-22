文觀局今日在縣府大廳舉行「苗栗玩透透」旅遊專刊發表會。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府文化觀光局發行的「苗栗玩透透」旅遊主題專刊，深受旅遊愛好者青睞，更獲國家出版獎最高榮譽的肯定；邁入第17年的「2022-2023苗栗玩透透」專刊，邀請戲劇女神陳庭妮代言，她與觀光大使貓裏喵走訪山城美景及海線風華。縣長徐耀昌與陳庭妮22日聯袂為最新1期專刊揭幕亮相，並為國內外遊客帶路，體驗魅力景點、享受幸福時光，翻開苗栗旅遊下一個篇章。

文觀局今日在縣府大廳舉行「苗栗玩透透」旅遊專刊發表會，開場的動感國標舞增添不少朝氣與活力；代言人陳庭妮與貓裏喵拍攝的宣傳影片「幸福苗栗、繽紛每一天」則在會場舉行首映會，經由全長約2分鐘的影片中，跟隨藝人陳庭妮與觀光大使貓裏喵的腳步，走訪苗栗遊山城、嘗美食。

縣長徐耀昌、藝人陳庭妮、貓裏喵與縣內觀光休閒、旅宿、餐飲、解說導覽團體及民意代表，聯袂為放大版的旅遊主題專刊揭幕，推薦裡面各篇章的特色。在發表會尾聲，由陳庭妮致贈專刊給各界來賓和粉絲，不少陳庭妮的粉絲提早抵達會場等候，就希望從女神手中拿到專刊。

陳庭妮指出，台鐵舊山線87年停駛的最後1天，家人帶她到勝與站沿線巡禮，全家帶著滿滿回憶和歡樂回家，至今印象深刻；這次為「苗栗玩透透」代言跑遍許多知名景點，也重回舊山線，發現有了鐵道自行車和多樣化玩法，也用不同視角欣賞龍騰斷橋風光，苗栗的好山好水非常值得推薦給遊客。

縣長徐耀昌表示，苗栗是一座族群融合、包羅萬象的城市，也是規模逐漸擴大的科技城，招商引資更達1兆160億，並創造3.6萬個工作機會；縣府更致力推廣觀光產業，不僅許多鄉鎮有觀光飯店投資進駐，舊山線鐵道自行車及海線的國際慢魚運動及綠光海風自行車等，都是自然親和、友善舒適的旅遊資源。

徐耀昌說，此次邀請藝人陳庭妮以名人帶路的方式，透過大受青睞的「苗栗玩透透」旅遊主題專刊，引領國內外遊客翻開苗栗旅遊下一個篇章，精準掌握吃喝玩樂觀光資訊，讓縣內觀光休閒產業更熱絡，永續發光發熱。他期許鄉親發揮智慧，選出適合的縣長繼續領航幸福苗栗，並讓觀光產業日益茁壯。

文觀局長林彥甫表示，「2022-2023苗栗玩透透」旅遊主題專刊，內容有縣長徐耀昌專屬篇章「海線百年風華、鐵道懷舊行」，陳庭妮的名人帶路「幸福在苗栗、戀上山城好時光」，「就愛慢慢玩」介紹職人精神匠森活，「公路旅行家」帶你走訪網美景點，「來去鄉下玩兩天」攻略苗栗特色景點美食，「懷舊和風戀曲」走進光陰的故事，以及「好店特搜隊」吃喝玩樂遊苗栗等豐富多元的篇章。

林彥甫說，今年專刊以鐵道為主軸搭配18鄉鎮市蘊含的職人故事和自然景緻等，專刊在手即可徜徉在鐵馬風情、百岳名山及人文故事中。專刊11月25日起在台鐵竹南、苗栗火車站及苗栗高鐵站3處旅遊服務中心，限量供民眾索取，另因應無紙化在「苗栗文化觀光旅遊網」提供電子檔供下載，歡迎全國旅客走進書海、撿風景，參考網址https://miaolitravel.net/Article.aspx?sNo=03003626。

隨著新冠疫肺炎情逐漸趨緩，國旅市場回溫，縣長徐耀昌提醒到苗栗旅遊的遊客和消費者，別忘了參加縣府加碼推出的「苗栗幸福旅遊節」抽獎活動，有機會抽中百萬休旅車等大獎。