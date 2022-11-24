2014年在「義大利好聲音」（The Voice）歌唱比賽奪冠的修女克利斯蒂娜史庫夏（Cristina Scuccia）宣布還俗，目前在西班牙當服務生。

2014年以清亮美聲震撼全球、奪下歌唱節目「義大利好聲音」（The Voice）冠軍的修女克利斯蒂娜史庫夏（Cristina Scuccia），20日宣告她已經還俗，現在在西班牙當服務生。

還記得2014年在義大利版「星光大道」－「義大利好聲音」歌唱節目上，唱著節奏藍調歌手艾莉西亞凱斯（Alicia Keys）作品的修女克利斯蒂娜史庫夏？當年她穿著修女服裝在台上跟著音樂起舞，極具爆發力的嗓音撼動全場及評審，至今影片已超過1.1億人次觀看。後續克利斯蒂娜史庫夏一路過關斬將，奪下當年度冠軍，甚至發行一張唱片，其中翻唱瑪丹娜經典名曲「宛如處女」（Like a Virgin），並且獻給天主教教宗方濟各（Pope Francis）。

2014年年僅25歲的修女克利斯蒂娜史庫夏（Cristina Scuccia）參加「義大利好聲音」（The Voice），演唱艾莉西亞凱斯名曲「No One」，驚艷全場。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、《每日電訊報》（Daily Telegraph）、天主教通訊社（Catholic News Agency）報導，8年過去，如今34歲的克利斯蒂娜史庫夏20日以全新形象登上義大利脫口秀，宣布自己已經還俗，現在在西班牙當服務生，並且仍希望朝發展歌唱事業前進。

2004年6月5日義大利修女克利斯蒂娜史庫夏（Cristina Scuccia）在歌唱節目「義大利好聲音」（The Voice）中的最後比賽賣力獻唱。（圖／美聯社）

節目上的克利斯蒂娜史庫夏腳踩高跟鞋、一身紅色套裝，她放下一頭黑色長髮、戴著耳環，眉毛用眉筆加粗、加深，粗眼線放大她的一雙大眼睛，與過去完全素顏、戴著眼鏡的修女服裝判若兩人。

她談到促成自己還俗的原因，一個是父親過世，另一個是當年爆紅後讓她陷入危機，她迷失了方向、不知道自己是誰，「我沒有在修女袍下找到自己」，於是她開始尋求心理治療，過程中發現必須有勇氣傾聽自己的內心。

A 8 anni dal talent, Cristina Scuccia, ha deciso di intraprendere un nuovo cammino https://t.co/zAISDqeA6W — RaiNews (@RaiNews) November 21, 2022

「改變是進化的象徵，我一直都對此很害怕，因為固定在確定的事情上比起懷疑自己更容易。」

2004年6月5日義大利修女克利斯蒂娜史庫夏（Cristina Scuccia）在歌唱節目「義大利好聲音」（The Voice）中的最後比賽賣力獻唱。（圖／美聯社）

不過克利斯蒂娜史庫夏強調自己仍信仰上帝，並沒有拋棄信仰，她對於至今經歷的一切相當感謝，也不後悔當了15年的修女，「修女克利斯蒂娜史庫夏仍在我心中，我經歷了美妙的旅程，但同時也是複雜困難的旅程，那是我一生中最美好的歲月。」

克利斯蒂娜史庫夏（Cristina Scuccia）後續翻唱瑪丹娜的「宛如處女」（Like a Virgin）。

事實上雖然當年克利斯蒂娜史庫夏爆紅、並且受到修道院院長支持，不過她面臨義大利天主教會傳統教派的嚴厲批評，尤其在發行「宛如處女」一曲後，她被抨擊是「魯莽、刻意的商業活動」。