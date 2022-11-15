女神許瑋甯近期在Netflix新戲《她和她的她》展現精湛演技，劇情走到結尾，觀眾就像一路陪伴女主角走過心理創傷，該劇也一路衝上Netflix排行榜冠軍，引發網友熱烈討論。而戲外許瑋甯為了宣傳新戲行程滿檔，即使工作忙碌，見到粉絲熱情要簽名，她依舊熱情回應、來者不拒，相當暖心。
上月二十八日下午一點半左右，許瑋甯和經紀人結束《她和她的她》的宣傳工作，即使戴著口罩，還是藏不住女神美貌，等候多時的十來個粉絲見到她，一瞬間擁上來，人美心善的她一一滿足粉絲們的期待，又是拍照又是簽名，還耐心地與粉絲閒話家常了好一會兒才離去。
許瑋甯在《她和她的她》一人分飾女強人跟幼兒園老師，沈重劇情讓她直呼不輕鬆，喊卡後都想獨自一個人好好沈澱或上車休息。不過，拍戲當時許瑋甯還是單身，正與邱澤熱戀中，宣傳時也難逃與老公當初的戀愛話題，許瑋甯都笑回拍戲時就在角色裡，殺青後才有辦法交朋友，不知道當時邱澤有沒有幫我們的瑋甯女神好好秀秀一下。
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