經國民黨報准，以無黨籍參選大安文山台北市議員的曾獻瑩，將親子腳踏車改裝為競選單車，訴求親民沿著大安文山區的大街小巷，拜訪問候選民，成為選戰新亮點。

曾獻瑩說，自己的兩個孩子都在大安區就學，親子腳踏車是原本用來載孩子上學的，前面載一個，後面還可以載一個，但現在用在競選上，配上一台小喇叭，就成了宣傳車，也可以第一線接觸選民。曾獻瑩表示他曾擔任龍安國小的家長會長、金華國中的家長委員，非常了解家長對於子女的教育需求。這台宣傳腳踏車可以成為他宣揚「重視孩子教育」的理念。

用腳踏車掃街沒有距離、速度適中，曾獻瑩隨時可以停下來跟民眾對話、聆聽需要。（圖片來源／曾獻瑩提供）

曾獻瑩補充，用腳踏車掃街沒有距離、速度適中，隨時可以停下來跟民眾對話、聆聽需要。跟志工隊一起騎腳踏車掃街，機動性強，也展現團隊親民的一面。

對於用腳踏車沿街拜票，網友紛紛回應：「很環保又能深入大街小巷的宣傳車」、「這是我看過最真誠和不擾民的方式，祝高票當選」、「健康又環保，祝高票順利當選。」、「曾獻瑩 一步一腳印走遍文山大安區 讓您更重視家的重要！我們一起前進吧！ 加油！」

曾獻瑩跟志工隊一起騎腳踏車掃街，機動性強，也展現團隊親民的一面。（圖片來源／曾獻瑩提供）

沿路民眾看到曾獻瑩本人騎腳踏車也幫他加油打氣，還有民眾主動索取文宣說要拿去分發給親友幫忙拉票，曾獻瑩說他在國民黨的初選民調是第一名，由於加權制度無法獲得國民黨提名，但尊重體制，經黨中央特別報准後，才以無黨籍參選，也得到王建煊院長、趙少康董事長、馬英九總統、金溥聰老師、郝龍斌市長、賴士葆委員等人的支持。

曾獻瑩說非常需要民眾一票一票的支持，對於願意索取文宣幫忙分發的選民，非常的感激，也直言：「幫助很大！」曾獻瑩補充，民調顯示還有可能將近一半的選民沒有決定市議員要投給誰，盼望支持者多多把4號曾獻瑩推薦給親友，一人拉10票，送獻瑩進市議會。