蔡英文。（資料照片）

民進黨九合一大敗 蔡英文宣布辭民進黨主席

蔡英文宣布即刻辭去黨主席

民進黨黨主席蔡英文召開「2022年地方選舉結果」預計在9時10分召開記者會；由於民進黨在這次九合一大選縣市長，只拿下5席，北北基桃竹選情果然「一屍五命」；蔡英文致詞宣布，即刻起，辭去黨主席一職；她強調，「沒有讓台灣人民再次感動、贏得人民的託付」，必須體認，執政必須更虛心以對。

鞠躬致歉 請辭黨主席 蔡英文：沒有讓台灣人民再次感動。曾薏蘋攝

蔡英文表示，維持執政穩定團結、維護台灣的安全與發展，是民進黨的任務。因此，雖然剛剛行政院長蘇貞昌剛剛向她口頭請辭，但她慰留，繼續留下來打拼，確保各項重大政策能持續推動。

今天晚間陪同蔡英文一起召開記者會的，還包括祕書長林錫耀；蔡英文說完後，與林錫耀向大家深深一鞠躬，隨即走離開。

鞠躬致歉 請辭黨主席 蔡英文：沒有讓台灣人民再次感動。曾薏蘋攝

蔡英文說，民進黨沒有突破現有地方政治結構，這些是他們在地方經營跟人民期待仍有差距，「在地方的深耕、人才的養成也不足，也沒有讓台灣人民再次感動、贏得人民的託付」。

蔡英文說，所有民進黨提名候選人都已拚盡全力、展現最大的熱誠，爭取人民的支持，民進黨的支持者也傾全力支持候選人、支持18歲公民權。也看到要交棒、表現傑出的現任縣市長，極盡努力要協助接棒的同志。

她強調，在民意面前政黨是渺小的，政治人物是渺小的。民進黨不是沒有挫敗過、不是沒有跌倒過，「我們會深刻檢討，人民對我們期待越高、我們就要做得越好」。

蔡英文強調，民進黨是執政黨，肩負國家責任，「變局和挑戰只會接踵而來，不會等到我們停下腳步、不會等待我們懷憂喪志」。

民進黨之前因為林智堅論文事件及棒球場爭議，黨籍立委高嘉瑜預言，恐會造成北北基桃竹選情「一屍五命」，果然驗證這個結果，選前蔡英文提到要817萬票投給她的選民支持民進黨，這次選舉，顯然是台灣民眾給蔡政府的期中考，打了不及格成績，也驗證「抗中保台」牌失靈。

民進黨這次拿下嘉義縣、高雄市、台南市、屏東縣及澎湖縣，丟了原本執政的桃園市、新竹市及基隆市，堪稱大敗。而被稱為離首都市長最近的一次，激烈的「三腳督」，最後由國民黨的蔣萬安出線，民進黨也堪稱大敗。