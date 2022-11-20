華語流行樂天王周杰倫睽違6年，終於在今年7月再度推出全新創作專輯《最偉大的作品》，令粉絲們開心不已，而一向寵粉的他，19日晚間更特地在直播平台上舉辦「周杰倫線上哥友會」，並找來好兄弟方文山大聊過去剛出道時的趣事，吸引大批網友熱烈討論。

周杰倫昨日於直播平台上舉辦「周杰倫線上哥友會」，當時的他穿著一身白色西裝外套帥氣登場，整個人明顯瘦了一圈，讓不少粉絲直呼「哥瘦了」，而周杰倫打趣地看到後也回應「奶茶最近稍微控制了一下，要上哥友會，總不能胖胖的吧！」接著一連演唱新歌《還在流浪》、《錯過的煙火》，以及半島鐵盒》、《稻香》、《晴天》等多首經典歌曲，立即掀起回憶殺。

除此之外，周杰倫在活動上還邀請與他合作22年的音樂夥伴方文山一同加入直播，不料方文山卻開始爆料周杰倫剛出道時的過往。方文山透露，周杰倫當年剛進公司時才18、19歲，沒房子住就拿著睡袋睡在憲哥的辦公室，就像流浪漢那樣，當下他很不以為然，想說這個人怎麼會為了省錢住在辦公室；另外，他還加碼爆料，當年周杰倫睡公司還有一個衣服清洗的問題，而公司可以將他的外套、衣服都送洗， 唯獨內褲不行「所以他有一陣子都沒穿內褲」，周杰倫聽到後也大方神回「就很舒服嘛，為什麼要被限制住呢？為什麼要被內褲限制住呢？」逗趣又幽默的對話，讓粉絲們哈哈大笑。

而周杰倫的魅力驚人，當晚同時在線人數一度高達1129萬人，總按讚數更突破10.5億。接下來，周杰倫也宣布即將在12月展開巡迴演唱會，令粉絲們全暴動。