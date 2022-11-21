饒慶鈴今天到南迴線拜票，熱情鄉親高喊凍蒜。（圖／民眾提供）

距離投票日還剩5天，台東縣長候選人饒慶鈴今天一早就和競選團隊整裝出發，前往南迴4鄉鎮進行掃街懇託，許多熱情的鄉親手拿小國旗與加油棒，大聲呼喊「凍蒜！凍蒜！饒慶鈴」，也有鄉親準備彩帶花列隊歡迎，給予最熱情的鼓勵。

饒慶鈴說過去4年為南迴地區努力爭取各項建設，上任第一年即成功爭取到阿塱壹古道，台東端每日50名的入山配額，累計已有超過萬名旅客來訪，為當地增加50個以上的就業機會，更結合「部落食尚計畫」等，整合遊程每月創造200萬以上營收。

達仁鄉衛生所更開設C肝治療門診，是全縣唯一篩檢治療一條龍模式的鄉鎮；達仁鄉擁有全臺唯一跨縣市幸福巴士，4條路線更便利；打造全台最夯打卡景點-南迴藝術季；更將大武衛生所打造成為全台最強攜手高醫提供24小時緊急醫療的中心。讓南迴地區成為台東亮眼的珍珠。

饒慶鈴說，這幾天在台東各鄉鎮與鄉親懇託，收到好多鄉親的鼓勵，真的好感動，投票倒數第5天了，請大家告訴大家11月26日一定要出門投票，一起為台東的未來攜手打拼，綻放台東藍。