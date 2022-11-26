民進黨徵召的劉櫂豪在政治版圖藍大於綠的民進黨艱困選區，這次和拚連任的饒慶鈴再度對決，雖然選前仍奮戰不懈，多次拋出議題，但仍不出外界所料，苦吞6連敗。他在這塊綠營的政治沙漠苦心灌溉20年，始終無法綻放花朵，無緣縣長寶座，下一步是否入閣或參選2024立委，外界關注。

2001年，35歲的劉櫂豪辭去法官、踏入政壇，第一步就站上了副縣長的高度，儘管縣長室就在旁邊，這一步之遙讓他走了20年仍走不到。他38歲投身選戰，第1仗打的就是最高階的百里侯選戰，當年他不諱言這是他的夢想，他在宣布參選的記者會上說，他要為台東鄉親做事，最直接的方法就是參選縣長。

選前劉櫂豪說，再怎麼艱困，總要勇往直前，即使荒漠也要有人持續澆灌。他說，105年前，他的阿公16歲從福建渡海來台東，離鄉背井，當起鐵匠，從阿公身上的汗珠、高溫的火爐，讓他知道，1個好的鐵材、器具需要經過高溫淬鍊敲打，如同人生，只要經過不斷淬鍊就可以開出美麗的花朵。

民進黨在台東這個政治荒漠，自賴坤成1998年率先拿下台東市長，攻下最大票倉台東市為綠營紮根，並在2010年的立委補選脫穎而出，隨後劉櫂豪自2012年立委選舉接棒連任至今，為民進黨保住一席重要公職。

劉櫂豪苦心灌溉台東20年，終究無法開出花朵，對手甚至黨內同志毫無留情地批評「參選6次縣長」，但劉櫂豪卻認為這是他光榮的紀錄，也是通往成功之路必經的淬鍊，可惜台東政治依舊是撼不動的藍天。

綜觀台東民進黨，只有當地最具政治實力的戰將劉櫂豪，曾讓國民黨超過6成的鐵票鬆動，他也因此成為民進黨主席蔡英文在台東唯一的王牌，但從縣長6連敗、立委3連任來看，他依然無法撼動國民黨的原住民鐵票。

卑南族的台東縣議會副議長林琮翰指出，原住民占台東3分之1人口，過去國民黨在原住民族扎根，40歲以上對國民黨認同度很高；加上過去國民黨培養原住民中等知識分子，像是公務人員、軍人、警察、老師，這些人既是部落菁英也是意見領袖，長期以來高度認同國民黨。

民進黨在台東長期仰賴劉櫂豪、賴坤成兩名大將，希望「綠化」台東，但劉6度問鼎縣長大位，連吃6場敗仗，目前綠營新生代洪宗楷、黃治維逐漸浮上檯面，劉櫂豪會入閣或面臨交棒，未來動向引發外界關注。