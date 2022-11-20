金聖圭寵粉無極限，對於粉絲各種要求都能一一實現。（華藝娛樂提供）

韓國男團「INFINITE」主唱金聖圭在本月19、20日連續2天在台北國際會議中心（TICC）舉辦粉絲見面會「KIMSUNGKYU 10th ANNIVERSARY FANMEETING IN TAIPEI」，以台灣做為出道10週年海外巡演首站，吸引共4000名INSPIRIT（官方粉絲名）到場支持，暌違5年再度訪台，得知不少人都是2場全勤，演唱會原定13首歌，寵粉的他，還特別在第2場加碼多唱2首歌。

只見他穿上一身白色西裝，宛如白馬王子般帥氣出場，帶來〈ANOTHER ME〉、〈60秒〉、〈KONTROL〉等多首歌曲，來到第一個遊戲環節，他因沒猜出羽毛、火龍果等物品，被「懲罰」扭腰跳性感舞蹈，還突然衝下台，親自送上「麻吉聖圭」抱枕給歌迷，讓台上粉絲尖叫聲連連。再來是「疊疊樂TALK」環節，他被要求回答積木上的問題，不論回答什麼都頻被粉絲拱現場示範，包括他說靠運動紓壓，便被要求做伏地挺身，讓他忍不住苦笑喊「讓我唱歌反而比較輕鬆」。

接著「說出你的願望」環節，除了不斷接受粉絲點歌清唱外，比腕力和錄製起床影片，他也都照單全收，甜喊「能站在這裡達成大家願望非常感謝 ，只要我能做到，比這些更過分的我都能完成」。在歌迷要求「比腕力」時，他自信表示「我最近很認真運動」，成功贏了粉絲後，他不禁害羞說「我如果輸給妳也有點...」，但不忘送上擁抱，還有粉絲表示自己愛賴床，要他錄一段起床影片，金聖圭特地錄了溫柔與罵人2種版本，相當暖心。

金聖圭對於台灣的食物讚不絕口，不僅超愛芒果冰，雞排還吃了3次，更特別去品嘗了熱炒，直呼：「從熱炒就可以充分感受到台灣人的熱情，謝謝大家對我的照顧！」舉辦完2場見面會後，他預計明天一早搭機離開，也相當期待能盡快再度造訪台灣。