現代人都知道蔬果的好處，醫師表示，如果只能推薦一種蔬菜，青花菜是所有蔬菜中的營養冠軍，營養素豐富又齊全，可以一次吃進超多微量元素，且能減少血中壞膽固醇與三酸甘油脂的形成，又可抑制腫瘤形成，堪稱超強養生蔬菜。

內科醫師傅裕翔在其臉書表示，如果只能推薦一種青菜，不論以醫生或是廚師的角度，他都推薦青花菜，因為青花菜真的是蔬菜當中的營養冠軍，豐富又齊全的營養素，其中，綠色比白色的花椰菜營養豐富非常多，因此他建議多吃綠色花椰菜，他自己每周都會和家人至少吃一次青花菜。

傅裕翔並說明青花菜的4種好處：

1. 營養豐富齊全：有維生素A、C、鈣、磷、鐵、鈉等礦物質，維生素C尤其豐富。綠色的青花菜比起白色的花椰菜，在膳食纖維、蛋白質、維生素A、β-胡蘿蔔素、維生素C等營養上，都更加突出。

2. 改善便秘：青花菜有豐富纖維質，能幫助食物消化，改善便秘。

3. 降低膽固醇：青花菜能減少血中三酸甘油脂和壞膽固醇形成，可以說是血管清道夫，外食族可多選此青菜。

4. 預防癌症：世界癌症基金會研究青花菜能預防口腔癌、胃癌，抑制腫瘤形成。

農委會的農業知識入口網也表示，青花菜主要含有維生素A、維生素C，和鈣、磷、鐵、鈉等礦物質，其中維生素C的含量尤其豐富，且營養成分齊全，遠遠高於其他同類蔬菜。此外，曾有實驗指出，青花菜芽所含的抗癌物質比一般食用的青花菜花蕾球高，使得青花菜芽成為熱門的保健蔬菜作物，使得十字花科蔬菜的抗癌效果，獲得廣大的關注。