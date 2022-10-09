提到補鈣，一般人會想喝牛奶，但醫師指出，小魚乾才是補鈣神物，因其鈣質比牛奶高出20倍，富含的鈣質，對骨頭、牙齒很好，此外，小魚乾還有可幫助肌肉、神經、血管健康的鎂元素，並含有可幫助生理調解機能、增加應變力的DHA，另還可提升免疫力。

中山醫學大學附設醫院牙醫師劉馥萱在臉書表示，鈣質對各種年齡層者均重要，有足夠鈣質才能有健康的骨骼和牙齒。她並表示，比起吃鈣片，透過原型食物補充更好，除了一般常提到的牛奶，一點點小魚乾更能提供滿滿鈣質。

她說明，小魚乾的4大好處：

1. 豐富鈣質：每100g小魚乾約含2200mg鈣質，對骨頭和牙齒都很好。

2. 豐富鎂元素：能幫助體內神經、肌肉、血管健康，還能提高鈣質吸收率。

3. 重要DHA：DHA能調節生理機能、讓應變力更靈活，對於長輩也很重要。

4. 提升免疫力：小魚乾富含鋅，可幫助維持免疫系統運作、抗衰老

但劉馥萱也提醒，小魚乾的鈉含量和膽固醇比較高，建議在日常生活中點綴來吃，不要一次吃太多。