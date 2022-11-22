杜拜購物中心設有鯊魚水族館，成為購物中心的亮點，還有提供遊客潛水與魚共游的服務，近日幾名遊客潛入水族館體驗，突然遇到體型龐大的沙虎鯊，雙方距離非常近，遊客被嚇到定格在原地，沙虎鯊隨後就游走，驚險畫面曝光引發討論。

Watch ‘world’s creepiest shark’ with one eye and 'crazy teeth' circle divers https://t.co/6rnNaxjWnF — The Sun (@TheSun_NI) November 21, 2022

根據《太陽報》報導，一名遊客近日到杜拜購物中心（The Dubai Mall）逛街，體驗裡面的潛水服務，只見他們潛入鯊魚水族箱後，吸引一條沙虎鯊（Sand tiger shark）靠近，牠其中一隻眼睛已受傷，而且牙齒異常突出，距離遊客僅幾公尺左右，遊客秒定格不敢亂動，沙虎鯊隨後緩緩游走，他們才鬆了一口氣，畫面讓人看了膽戰心驚。

遊客將過程分享至YouTube頻道「ts_Weebo」，提到每次到杜拜購物中心逛街時，看到有人在水族箱與鯊魚共遊，都會擔心裡面的人被咬成碎片，如今他也決定親自體驗，「那條鯊魚是水族箱裡最恐怖的，當時牠的牙齒幾乎就在我臉上，水族箱外圍觀的遊客可能都在猜，鯊魚是否會攻擊我們，不過牠只是默默離開」。

影片曝光後，不少網友驚呼「就算已有飼養員餵過，我還是不敢靠鯊魚這麼近」、「天啊！牠是我見過最難看的鯊魚，少了一隻眼睛，牙齦也變形了」、「那隻沙虎鯊體型真的好大，被咬一口必死無疑啊」。沙虎鯊屬於易危動物，通常只會出於自衛才會攻擊人類，目前尚不清楚牠只剩一隻眼及牙齒變形的原因。