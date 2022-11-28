丹麥天才大提琴家安德瑞斯．布蘭德里德（Andreas Brantelid）首度來台，演奏拿手的艾爾加大提琴協奏曲。（台北市立交響樂團提供）

愛沙尼亞指揮家格列茲（Mihhail Gerts）首度來台，將和丹麥天才大提琴家安德瑞斯．布蘭德里德（Andreas Brantelid）同台演出艾爾加大提琴協奏曲，還有愛沙尼亞作曲家愛沙尼亞國寶作曲家帕特（Arvo Pärt）的《天鵝之歌》，樂團為台北市立交響樂團，在全世界仍在疫情、戰爭等混亂時局下，以音樂撫慰人心。

格列茲表示，「天鵝之歌向來都有告別的象徵，而帕特的最新創作《天鵝之歌》更是一首美麗的作品。但別忘了每個結束都是一個全新的開始，對我來說，下半場的蕭斯塔科維契的D小調第五號交響曲《革命》就是如此。蕭斯塔科維契在受強權壓迫下勇敢找到一條新的創作風格，大膽使用雙關隱喻，但同時又很真誠。」

格列茲也表示，布蘭德里德是「一位真正的詩人」，雙方曾在歐洲合作過，此次在台灣再聚首，他很期待能夠再度擦出火花。現年35歲的布蘭德里德在青少年時期即展現音樂天份，14歲就與皇家丹麥交響樂團在哥本哈根演出艾爾加大提琴協奏曲，是斯堪地那維亞當紅的音樂家之一。這次他將帶著1707年史特拉底瓦里名琴，詮釋這首廣受世人喜愛的大提琴協奏曲。

同樣是首次來台的布蘭德里德表示：「多年來演出過這部作品很多次，但我總是一貫地保持初心詮釋，盡全力地將我心中那最完美的聲響表達出來。」演出將於12月2日晚間在臺北市中山堂中正廳登場。