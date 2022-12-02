目前世界處在疫情之下，遠方還有戰爭，米哈爾表示，音樂能安慰觀眾。（鄧博仁攝）

愛沙尼亞指揮家米哈爾．格列茲（Mihhail Gerts）首度來台。（鄧博仁攝）

米哈爾表示，管弦樂團對指揮而言，是一個美麗且活生生的樂器。（鄧博仁攝）

愛沙尼亞指揮家米哈爾．格列茲（Mihhail Gerts）首度來台，將和丹麥天才大提琴家安德瑞斯．布蘭德里德（Andreas Brantelid）同台演出艾爾加大提琴協奏曲，還有愛沙尼亞作曲家愛沙尼亞國寶作曲家帕特（Arvo Part）的《天鵝之歌》，樂團為台北市立交響樂團。

目前世界處在疫情之下，遠方還有戰爭，米哈爾表示，音樂能安慰觀眾，「音樂能給予人許多，能安慰他人，在表演的狀態下，可以帶觀眾暫時到雲端，遠離現實。」一如帕特的《天鵝之歌》，米哈爾說，「可以從中聽見一隻巨大的天鵝，拍動翅膀，這是我所感受到的事情。」

米哈爾表示，管弦樂團對指揮而言，是一個美麗且活生生的樂器，「很難演奏，但是奇蹟會發生，當我們表現我們的情感和感知力，可以創造巨大的快樂，傳遞給觀眾，並感受到觀眾所接收到的事情。」

米哈爾出生於1984年，來自愛沙尼亞，父母親都是音樂家，他表示，小時候可說是在歌劇院長大的小孩，「我常常在後台玩，也因此可以觀察指揮的工作，在家時爸媽也會討論音樂的內容。連帶著影響我選擇以指揮為職業。」

米哈爾表示，他小時候在音樂學校入學考試時，要考唱歌，他在家裡和母親一起練習怎麼演唱，但是正式考試時，他卻突然決定要唱另外一首曲目，他表示，「從這件事可以看到我為什麼會走上指揮的路，指揮需要有應變能力，我們平常練習演奏，但是上了舞台，會順應空間做不同的發揮和表現。」

在音樂以外的興趣，米哈爾表示他喜歡運動，特別是泰拳，「有一點像跳舞，但是有點危險性，我認為指揮需要對肢體的掌控度高，對演奏會很有幫助。」

這次演奏的曲目，包括愛沙尼亞國寶作曲家帕特（Arvo Pärt ）的《天鵝之歌》，和安德瑞斯．布蘭德里德一起的艾爾加大提琴協奏曲，還有蕭斯塔科維契的D小調第五號交響曲《革命》。

米哈爾表示，每個作曲家都在他們所處的那個時期，看見悲劇、革命、幸福等狀態，「他們的音樂是時代的記錄，標誌了當時人們的模樣，作曲家的筆反映了一個時代，透過音樂有深刻的情感表達，古典音樂能讓人一聽再聽，直達人心，這就是古典音樂的價值。」演出將於12月2日晚間在台北市中山堂中正廳登場。