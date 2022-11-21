台灣人的胃食道逆流盛行率近25%，不少人都深受其擾，家醫科醫師李思賢分享8點能改善胃食道逆流的小撇步，包含避開會刺激胃部的飲食、記錄會導致胃酸逆流的食物，吃東西細嚼慢嚥、睡前3小時不要吃東西、多食用發酵食物等。

李思賢在臉書粉專發文指出，在改善胃食道逆流的初期，不要停掉原本就在吃的胃藥，尤其是長期服用的患者，若擅自停藥可能會導致病情從頭來過，應該在改善胃的健康狀況後，再逐漸停掉藥物。除此之外，在日常生活中還有8點能夠幫助改善胃食道逆流的小撇步。

▎避開會刺激胃部的食物

例如高精緻加工品、油炸類、高糖分、酒精、大蒜、洋蔥、青蔥、辣椒、咖啡、巧克力、青椒、番茄等食物，唯只有暫時戒掉這些食物，才能恢復胃的健康。

▎記錄所有會導致胃酸逆流的食物

建議在每次胃酸逆流時，立刻回憶上一餐吃過什麼食物並記錄下來，做飲食記錄是抓到「兇手」的最快方法。

▎吃東西細嚼慢嚥

一口食物盡量咬到30下，因為飽足感從胃傳到大腦需要時間，所以充裕的吃飯時間能避免過量進食，此外吃飯時不要滑手機、看電視，專心吃飯享受食物。

▎睡前3小時不要吃東西

如果真的餓了就喝點液態食物，避免高糖高油的精緻飲食；而晚餐至少吃到七分飽，是避免半夜肚子餓想吃消夜的好方法。

▎可以隨餐服用消化酵素

包含澱粉酶、脂肪酶、蛋白酶，能彌補流失的消化能力。

▎多食用發酵食物

李思賢推薦克菲爾奶、泡菜、優格、蘋果醋、紅酒醋、味噌、無糖康普茶、巴薩米克醋等，這些發酵食物有短鏈脂肪酸，呈酸性，能夠改善胃部健康。除此之外，這些發酵食物中也有許多好菌和好的後生元（Postbiotics），能改善腸胃道的菌叢健康。

▎適當補充益生菌

同時也要多攝取纖維，因為纖維是改善好壞菌的關鍵。「壞菌吃糖、好菌吃纖維」，所以少吃糖、多吃纖維即可改善好壞菌比例。但是如果有脹氣、腸躁症或其他腸道狀況的患者，就不建議補充太多纖維，因為可能產生有腸道菌過度增生的問題。

▎補充重點營養素

像是維他命B群、B12、鎂、鋅，這些營養素對胃酸分泌很重要。