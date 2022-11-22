上周六正好是第59屆金馬獎頒獎典禮，不免讓人想到電影院觀影時的必吃零食爆米花，一般都認為爆米花熱量高，堪稱垃圾食物，但醫師分享，爆米花若是原味或輕度調味，熱量並不高，且有很高的膳食纖維，有益腸胃健康、防便祕及腸道病變。

恩主公醫院泌尿科醫師高銘鴻在其臉書粉專上表示，現在電影院零食雖然多元，但爆米花仍是首選，他提出爆米花的營養價值高、熱量低等優點，顛覆一般人的認知。

他表示，爆米花熱量其實不高，但一般人平常當作零食吃的爆米花，多加上起司、焦糖、巧克力等，每100克熱量動輒500大卡起跳。營養師夏子雯也曾表示，爆米花的原料玉米，每百公克僅83大卡的熱量。

高銘鴻並表示，爆米花有很高的膳食纖維，根據美國農業部的資料，每100克爆米花有13克膳食纖維，而膳食纖維有益腸胃健康、防便秘及腸道病變。

爆米花也不只可當零食，高銘鴻說明，因為爆米花高纖、低熱量、富含礦物質的特性，除了古代墨西哥與祕魯住民以玉米爆出的爆米花為主食外，近來也有人拿來當作早餐主食。