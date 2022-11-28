柳丁是台灣常見的水果之一，每年11月至1月是盛產期，柳丁富含維生素C、膳食纖維、膠質與等多種植化素，對人體健康效益頗大，醫師表示，小小一顆柳丁就有6大好處，例如預防癌症、維護心臟健康、降血壓、改善糖尿病等。

目前正是柳丁的盛產期，牙醫師蔡雅藍在其臉書分享柳丁的6大功效，其中，最為人關注的是能預防癌症。她表示，因人體新陳代謝會產生自由基，若自由基過多會破壞體內正常細胞、讓細胞癌化，而柳丁含有豐富的維生素C，能抗氧化，且能代謝多餘的自由基，進而達到預防癌症的功效。

其次，柳丁能降血壓，她表示，柳丁富含鉀離子，能與造成高血壓的鈉離子平衡，並讓緊繃的血管鬆弛，因而能預防高血壓。第三，鉀離子也可以調節心臟跳動，且膳食纖維能降低膽固醇，減少心臟負擔。

第四，柳丁含有豐富的膳食纖維及膠質，可以潤滑腸道、促進排便，讓擾人的便秘不上身。第五，豐富的膳食纖維還能增加身體對胰島素的敏感度，膳食纖維同時能增加飽足感、降低吃零食的慾望，以避免攝取過多的糖分，可改善糖尿病。

第六，柳丁能維持皮膚健康，蔡雅藍表示，柳丁所含的豐富維生素C能幫助身體產生膠原蛋白，進而幫助皮膚代謝老化的細胞、讓傷口癒合、改善皮膚的強度，及撫平皺紋。