若長期有便祕問題，容易引發腹痛、食慾不佳等問題，多數人會從飲食上改善。大腸直腸外科醫師黃郁純提到，有些患者飲食上明明很健康，但依舊有便祕困擾，主要是因他們吃了較多含單寧酸成分的食物，導致腸道蠕動速變慢，並分享9種高單寧酸食物，建議民眾吃東西要適量，餐後間隔一段時間再吃這類食物，減輕腸胃負擔。

黃郁純醫師在臉書粉專提到，不少患痔瘡或便祕的患者，明明飲食方面很健康，膳食纖維攝取充足，但依舊有腸道蠕動緩慢問題，進一步了解得知，他們吃進過多含單寧酸成分的食物，單寧酸是天然多酚，對身體並無害，但與蛋白質、醣類衍生物結合後，會形成不易吸收的「單寧酸蛋白」沉澱物，導致腸胃蠕動速度緩慢而便祕。

黃郁純醫師表示，常見高單寧酸食物有9種，分別是咖啡、茶飲、柿子、石榴、綠香蕉、芭樂、葡萄、青梅、山楂。以咖啡及茶飲來說，這類飲品富含單寧及抗氧化元素，平時可以喝1至2杯，但若當成水喝，反而會造成利尿效果，帶走身體的水分，導致腸道缺水，建議民眾喝咖啡與茶時要適量，另外青梅和山楂同樣也有利尿作用，食用不宜多。

不少人認為，香蕉富含膳食纖維及果膠，多吃有助於排便，但要注意的是，若食用未成熟的綠香蕉，抗性澱粉高達70％到80％，難以被腸道消化、分解，因此會在腸道停留許久，喝水量不夠就會造成便祕。而芭樂與葡萄含有高維他命C，有益身體健康，不過單寧含量也很驚人，且芭樂籽不易消化，食用時應去籽，葡萄釀成葡萄酒後單寧含量更高，所以愛喝紅酒、白酒會發現，宿醉後幾天腸道都會悶悶的。