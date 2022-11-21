現代人生活壓力大，作息不正常及飲食西化導致胃脹氣成為國人好發毛病之一，肝膽腸胃科醫師陳炳諴分享，有名OL吃一點東西就脹氣，導致一天要吃7餐，就醫照胃鏡檢查發現，她胃裡竟然長了50顆息肉，密密麻麻地看了讓人秒爆雞母皮，連陳炳諴也大喊不得了，最後安排2次手術才徹底切乾淨。

肝膽腸胃科醫師陳炳諴在節目《醫師好辣》指出，這名OL平時就有脹氣、胃食道逆流的問題，靠吃藥緩解症狀，一停藥就會發作。飲食方面，只要吃一點點東西就容易脹氣，所以她一次不敢吃太多，但東西只吃一點點反而更容易餓，就這樣她越吃越餓，越餓越吃陷入惡性循環中，大部分人一天吃2、3餐，而她每天要吃到6、7餐，讓陳炳諴聽了嚇一跳。

陳炳諴幫這名OL安排胃鏡檢查，一照發現不得了，她胃裡大概長了40至50顆息肉，非常驚人，經過切片確定為「胃底腺瘤」。陳炳諴說，所幸胃底腺瘤惡性為癌症的機率非常低，第一次手術先幫她切20顆息肉，隔了半年到一年再切掉30顆，加上調整生活作息，她脹氣的症狀就明顯改善。

據《ETtoday新聞雲》報導，陳炳諴表示，胃部息肉好發族群為45至60歲、家族基因、抽菸、慢性發炎、幽門桿菌感染、高胃泌素血症、服用質子幫浦抑制劑，提醒平時維持良好生活習慣，少吃會刺激胃酸分泌的食物如太酸、太辣、太甜的東西，以及有家族病史、危險因子或年齡超過45歲者，要考慮內視鏡檢查。