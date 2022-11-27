香港星島網報導，香港行政長官李家超日前由泰國曼谷返回香港後確診，繼26日於社交平台報平安後，今（27）日李家超再於社交平台「臉書」表示，今早快篩繼續呈現「一條線」，連續兩天檢測陰性。
李家超在衞生署系統登記後，安心出行「疫苗通行證」已轉為藍碼。他透露已於今早9點回到辦公室，為未來1星期的工作做準備。
李家超日前首次率團到訪泰國，出席亞太經合會（APEC）峰會，期間與多國領導、商界代表等會面，也有到訪當地餐廳等處。20日返回香港時，在機場檢測陽性，其後居家隔離及工作，沒有任何公務安排。
香港星島網報導，香港行政長官李家超日前由泰國曼谷返回香港後確診，繼26日於社交平台報平安後，今（27）日李家超再於社交平台「臉書」表示，今早快篩繼續呈現「一條線」，連續兩天檢測陰性。
李家超在衞生署系統登記後，安心出行「疫苗通行證」已轉為藍碼。他透露已於今早9點回到辦公室，為未來1星期的工作做準備。
李家超日前首次率團到訪泰國，出席亞太經合會（APEC）峰會，期間與多國領導、商界代表等會面，也有到訪當地餐廳等處。20日返回香港時，在機場檢測陽性，其後居家隔離及工作，沒有任何公務安排。
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