中國國家主席習近平即將於12月初訪問沙烏地阿拉伯、並出席首屆中國與阿拉伯國家峰會。新華社3日報導，中國外交部近日發表《新時代的中阿合作報告》（《報告》），回顧中國與阿拉伯國家友好交往歷史，梳理新中國成立後特別是新世紀新階段中阿友好交往實踐，展望構建中阿命運共同體的前景和方向。

中國駐杜拜總領事李旭航11月22日在領事館網站發聲明稱，首屆中國與阿拉伯國家峰會將於12月上旬在沙烏地召開，但沒有提到會談的確切日期或與會人員。沙國外長稍後證實，習近平將於月初訪問沙烏地。中方駐沙國總領事館聲明沒有具體說明習近平抵沙訪問是否與峰會同時。

石油輸出國家組織與結盟油國（OPEC＋）會議將於12月4日舉行，先前會議OPEC＋無視華府增產請求，決定大幅削減石油產量，使得沙烏地與美國長年盟邦關係陷入緊張。屆時這次會議將使全球能源供應爭端重新受到關注。

《新時代的中阿合作報告》約1.8萬字，除前言、結束語外有四個部分，分別是傳承千年的中阿友誼、新時代的中阿關係、變局交織中繼續快速發展的中阿合作、構建中阿命運共同體。

《報告》表示，中共建政後的70多年間，雙方友好合作的廣度和深度都實現歷史性跨越，成為南南合作典範。自2012年以來，中阿戰略夥伴關係持續取得新進展、共建「一帶一路」不斷邁上新台階。

《報告》認為，進入21世紀第3個10年，百年變局、世紀疫情和烏克蘭危機交織疊加，世界進入新一輪動盪變革期。面對變亂交織的國際環境，中國和阿拉伯國家發展友好關係的決心更加堅定，支持彼此捍衛核心利益的行動更加有力，發揮了促進世界和平發展、維護開發中國家利益的重要作用。

《報告》指出，中國願以首屆中阿峰會召開為契機，與阿拉伯國家一道弘揚中阿傳統友好，不斷充實和深化中阿全方位、多層次、寬領域合作格局，攜手構建面向新時代的中阿命運共同體，造福中阿雙方人民，帶動發展中國家團結合作，共同維護世界和平與發展的事業。