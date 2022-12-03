新冠肺炎疫情趨緩，國內今新增1萬3098例本土個案，較上周六的1萬3218例略降，減少了0.9％，同時新增54例境外移入個案，33例死亡個案。

今日新增的1萬3098例本土病例，較昨天少921例，減少約6.6％，較上周六少120例，減少0.9％，以新北市單日新增2123例居多，其次依序為高雄市1792例、台中市1675例、桃園市1335例、台北市1057例、台南市1015例。

其餘縣市都為千例以下，包括彰化縣804例、新竹縣443例、屏東縣437例、苗栗縣381例、新竹市352例、雲林縣312例、嘉義縣257例、南投縣253例、宜蘭縣190例、花蓮縣171例、嘉義市163例、基隆市157例、台東縣86例、金門縣56例、澎湖縣37例、連江縣2例。

另外，國內今也新增54例境外移入個案，分別自越南3例，香港及泰國（各2例），土耳其、中國、日本及柬埔寨 （各1例）移入，另43例感染國家調查中。

於此同時，國內今新增33例本土死亡個案，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染，其中32例具慢性病史、21例未接種3劑以上疫苗，無特殊死亡個案。截至目前，國內共累計835萬6217例確診、1萬4449例死亡。