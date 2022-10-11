吃下金針菇、玉米等纖維含量高的食物後，會發現就算咬得很碎，在糞便裡還是看得到食物殘渣，營養師李婉萍表示，主要是因為這些纖維無法被膽汁、胰液等消化酶分解，還有就是吃得太快所導致，但並不代表消化不良，若伴隨持續性腹瀉、體重減輕、發燒、疼痛或排便習慣改變5狀況時，應就醫檢查。

營養師李婉萍在個人網站指出，吃了豆類、空心菜梗、金針菇、玉米、糙米及柚子等纖維含量高的植物性食材後，會發現排出來的糞便裡，經常有未消化乾淨的殘渣，因為這些纖維無法被胃酸和小腸內的膽汁、胰液等消化酶分解，最終會以食物原形態排出。

李婉萍營養師解釋，纖維被排出後不代表身體沒吸收到食物的養分，纖維最主要的任務是清理腸道，雖然無法被胃與腸消化，但能幫助身體排除毒素與廢物，也能增加糞便的體積、吸收水分，使糞便成形且更柔軟，容易被排放出來。

不僅如此，纖維來到大腸後也會被利用，成為腸道益生菌的養分，能夠解決便秘問題，也能保護身體免受大腸癌侵害，還有防治肥胖、糖尿病、心血管疾病等好處。除了纖維難被腸胃消化外，若東西吃得太快，食物未被充分咀嚼，消化酶也難以發揮作用，通過消化道時就無法被徹底分解，建議民眾用餐時應放慢速度。

李婉萍營養師提醒，糞便裡若摻雜殘渣，尤其是高纖維食物，身體又沒出現其他症狀時，基本上都不用擔心，屬於正常現象，但若伴隨持續性腹瀉、不明原因的體重減輕、疼痛、發燒或排便習慣改變等症狀，很有可能是健康警訊，最好到醫院做檢查。