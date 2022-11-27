嘉義市長候選人李俊俋陪準新科議員黃盈智謝票掃街。（李俊俋團隊提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長選舉延長賽開打，藍綠今天都掃街拜票，爭取連任的市長黃敏惠到市場拜票，強調一步一腳印務實爭取支持；民進黨市長候選人李俊俋陪議員掃街謝票，他說，民進黨大選失利要檢討、反省，他要用政策贏回嘉義市。

李俊俋說，民進黨慘敗，要檢討哪裡做得不好，至於嘉義市長延後12月18日選舉，未來3周會持續努力，用政策來爭取市民的認同及支持，市議員選舉民進黨從5席增加為6席，且總票數也增多，是好現象，顯見綠營議員都很努力認真，未來3周綠營會團結，力拚贏回嘉義。

嘉義市長候選人黃敏惠馬不停蹄地拜票，先至配南宮參拜，祈求選舉順利，接著由永和市場自治會長侯顯榮及幹部、永和里蔡宗坤、市議員李忠曆及地方人士陪同，到永和市場掃街拜票。

黃敏惠拜託大家，12月18日嘉義市長重行選舉，要出門投票；市場攤販熱情回應，放鞭炮、送包子及粽子預祝高票當選、「包中」，也高呼「凍蒜」。

對於全台九合一地方選舉結果，民進黨慘敗只拿5個縣市，黃敏惠說，民主就是以人民的需要來做決定，人民最大，人民的需求就是執政的目標，人民願意給機會，我們就要承擔起責任，要好好做，勝不驕敗不餒，任何勝利都要以人民為考量，人民真正勝利最重要。

對於此次議議員選舉，議長莊豐安落選頭，國民黨從5席增加為6席，黃敏惠說，這幾年來莊議長與市府共同努力推展市政，有目共睹，莊議長因為照顧多位議員造成這樣的結果，感到可惜，而此次國民黨提名的年輕人當選，就是承擔責任的開始，要好好做才能禁得起考驗。

對手李俊俋喊出「要贏回嘉義」，黃敏惠強調，她一直以來都是一步一腳印，務實地與民眾溝通，新時代有新的挑戰，未來3周她將繼續走穩步伐，不忘繼續為嘉義市民服務的初心。