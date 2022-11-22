日月潭觀光圈在向山遊客中心舉行成果發表會，邀show girl勁歌熱舞展現青春活力。（日月潭觀光圈提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭觀光圈成員，在向山設攤位推廣特色遊程。（日月潭觀光圈提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭國家風景區管理處整合南投縣、彰化縣觀光業者，2年多前成立「日月潭觀光圈」，聯手創立主題旅遊品牌「日月繁星假期」，22日在向山行政暨遊客中心舉辦成果發表會，各觀光圈也設攤位推廣特色遊程。日管處表示，國境解封後，國旅加溫，鼓勵觀光圈能深化遊程質量，共創觀光收益。

日月潭觀光圈成立2年餘，目前南投、彰化具代表性的47個協會及業者加入，其中包含3家公共運輸業，共同開發多種創新旅遊體驗活動，成為交通部觀光局所輔導極具競爭力的觀光圈之一，22日在日月潭向山遊客中心舉辦「2022日月潭觀光圈成果發表會」。

日月潭觀光圈舉辦「日月繁星假期全國大專學生創意遊程設計競賽」，要參賽者依據台灣之心、 太極美地、中興文創、集集鐵道共四區域設計2天1夜遊程，藉由導入年輕人創意，規劃豐富多元主題遊程，打響「日月繁星假期」品牌知名度。

「日月繁星假期創意遊程設計競賽」冠軍可獲1萬5000元獎金，亞軍、季軍依序可獲1萬2000元及1萬元獎金，佳作可獲6000元，22日在向山遊客中心舉行頒獎典禮，由日月潭觀光圈盟主魏振宇、日管處副處長廖錫標等人頒發獎狀及獎金。

廖錫標表示，日月潭觀光圈堪稱產官學合作典範，網羅各行各業生力軍共襄盛舉協助觀光發展，甚至打造「日月繁星假期」主題旅遊品牌，推出假期遊程，在國境解封後，成功為國旅市場加溫，吸引海內外團體到中部地區旅遊。