網紅潔哥(李秉潔)以外型亮麗、直率敢言的性格聞名，在PTT擁有「鄉民女神」的封號，2019年她和高中起交往18年的男友「岳妹」結婚，隔年生下1女「Fafa」，常在社群分享育兒點滴和逗趣日常。近日放上青春舊照，一身中空打扮還搭配激短格紋裙，曼妙曲線藏都藏不住，惹得網友驚訝喊：「還以為樂天啦啦隊有新成員」，甚至她自己都超幽默說：「反正等等照片都不見了」。

潔哥近日在臉書寫下：「應該是bug，反正會被刪掉，我再給大家看看我極瘦時的照片」，並附上年輕時拍的辣照，可見她留著可愛妹妹頭，張著水汪汪大眼還露齒甜笑，清純模樣圈粉無數，身材方面，繞頸背心下的渾圓胸型非常火辣，以側身站立時，優美直角肩、美背、漫畫腰也全都放送，格紋裙下的美腿更是吸睛爆表。

眼見10幾年前的身材如此纖細，已生下1名女兒的潔哥不禁自嘲：「反正等等照片都不見了」，呼應近來臉書可能莫名刪文的政策，好險照片過了快1天還平安無事，她鬆了口氣笑喊：「Fb真的是穿越少越不祖嗎」、「居然還在…」，網友則回應她：「不加入樂天女孩嗎？」、「妳要確定這是妳欸」、「青春的肉體」、「回不去了」、「以後跟Fafa說這是妳媽，她可能會哭說我果然是撿來的！」，潔哥看完大家回覆後，只能無奈喊：「你們不要這樣，這只是體脂肪比較低的我」，美女主播高毓璘連忙安慰：「現在也很瘦啊！」，女星可藍則誇說：「我覺得現在更美」，潔哥見此受到很大安慰回應：「太感人」，還附上哭臉符號，顯示當下的真實情緒。