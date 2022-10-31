華凌光電公司（6916）在10月19日送件申請登錄興櫃一般板股票，將在今（31）日以每股22元掛牌興櫃一般板買賣。
根據櫃買中心資料顯示，華凌光電成立於1998年6月間，主要經營業務是液晶顯示器模組標準品及客製化研發設計生產及銷售等，送件時資本額為5億2,500萬元，產業別是光電業，主辦券商為元大證券。
華凌光電2021年營收22億3,064萬元，稅後純益6,186萬元，每股盈餘1.54元；自結今年前9月營收23億3,514萬元，稅後純益2億4,466萬元，每股純益4.88元。
華凌光電公司（6916）在10月19日送件申請登錄興櫃一般板股票，將在今（31）日以每股22元掛牌興櫃一般板買賣。
根據櫃買中心資料顯示，華凌光電成立於1998年6月間，主要經營業務是液晶顯示器模組標準品及客製化研發設計生產及銷售等，送件時資本額為5億2,500萬元，產業別是光電業，主辦券商為元大證券。
華凌光電2021年營收22億3,064萬元，稅後純益6,186萬元，每股盈餘1.54元；自結今年前9月營收23億3,514萬元，稅後純益2億4,466萬元，每股純益4.88元。
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