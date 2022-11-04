日馳（1526）受惠毛利率大增，挹注第三季稅後純益1.08億元，年增近七成，單季EPS1.8元；前三季稅後純益3.17億元，EPS高達5.29元，不僅賺贏去年全年的EPS4.38元，獲利也創下同期新高！
日馳前三季獲利表現亮眼，4日早盤股價一度衝上漲停49.40元、大漲4.45元；目前漲停已打開、漲幅約在5％，成交量近1900張。
日馳董事會決議，上半年每股將配發1.8元現金股息，除息交易日為11月21日，最後過戶日為11月22日，除息基準日為11月27日。
日馳（1526）受惠毛利率大增，挹注第三季稅後純益1.08億元，年增近七成，單季EPS1.8元；前三季稅後純益3.17億元，EPS高達5.29元，不僅賺贏去年全年的EPS4.38元，獲利也創下同期新高！
日馳前三季獲利表現亮眼，4日早盤股價一度衝上漲停49.40元、大漲4.45元；目前漲停已打開、漲幅約在5％，成交量近1900張。
日馳董事會決議，上半年每股將配發1.8元現金股息，除息交易日為11月21日，最後過戶日為11月22日，除息基準日為11月27日。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。