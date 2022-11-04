日馳（1526）受惠毛利率大增，挹注第三季稅後純益1.08億元，年增近七成，單季EPS1.8元；前三季稅後純益3.17億元，EPS高達5.29元，不僅賺贏去年全年的EPS4.38元，獲利也創下同期新高！

日馳前三季獲利表現亮眼，4日早盤股價一度衝上漲停49.40元、大漲4.45元；目前漲停已打開、漲幅約在5％，成交量近1900張。

日馳董事會決議，上半年每股將配發1.8元現金股息，除息交易日為11月21日，最後過戶日為11月22日，除息基準日為11月27日。