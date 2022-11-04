玖鼎電力資訊公司（4588）在9月25日送件申請登錄興櫃一般板股票後，今（4）日以每股36.5元掛牌興櫃一般板買賣。

根據櫃買中心資料顯示，玖鼎公司成立於2005年6月間，董事長為陳展鵠，主要經營業務是智慧電網、電力監控設備、電能管理系統等，送件時資本額為3億8,888萬元，產業別是電機機械業，主辦券商為日盛證券。

玖鼎公司2021年營收3億6,538萬元，稅後純益6,050萬元，每股純益1.67元；自結今年前9月營收4億7,126萬元，稅後純益7,786萬元，每股純益2.0元。