櫃買中心9日表示，虎門科技公司（6791）預計於11月14日上櫃掛牌，當日上午9時舉行虎門科技公司「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商、及簽證會計師共同與會。
虎門科技主要提供所代理計算機輔助工程（CAE）模擬軟體及協同產品商務軟體之系統解決方案，以及技術應用顧問與教育訓練服務；2021年財報營業收入為4億7,181萬元，稅後純益為7,084萬元，每股純益為3.85元。今年上半年財報營業收入為2億3,222萬元，稅後純益為2,880萬元，每股純益為1.57元。
櫃買中心9日表示，虎門科技公司（6791）預計於11月14日上櫃掛牌，當日上午9時舉行虎門科技公司「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商、及簽證會計師共同與會。
虎門科技主要提供所代理計算機輔助工程（CAE）模擬軟體及協同產品商務軟體之系統解決方案，以及技術應用顧問與教育訓練服務；2021年財報營業收入為4億7,181萬元，稅後純益為7,084萬元，每股純益為3.85元。今年上半年財報營業收入為2億3,222萬元，稅後純益為2,880萬元，每股純益為1.57元。
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