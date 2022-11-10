民眾黨前立委蔡壁如因為德明科大碩士論文涉及抄襲遭撤銷學位，蔡壁如也閃辭立委職位。而自學位遭撤銷以來，至今仍未獲完整的審定書，蔡壁如今天也委託律師到德明送交申覆書，希望德明給他一個說明的機會。

德明科大上個月13日發新聞稿，宣布撤銷前台灣民眾黨立委蔡壁如碩士學位，當事人至今未獲完整審定書，仍不知「自己錯在哪」，卻遲遲要不到答案。

蔡壁如今天首先指出，要先感謝這段日子以來所有給我打氣、加油的人，不管認識或不認識的人，他們見到我的第一句話就是「蔡壁如，我敬佩妳」，謝謝大家的鼓勵與支持。

她話鋒一轉表示，為了爭取與證明自己的清白，今天委託律師佘宛霖把她的申覆書送交給德明科大，針對她16％文字近似的論文，希望德明再給她一個說明的機會。

蔡壁如指出，她希望德明可以回答她三個問題：第一，對於論文抄襲標準，德明是從何時起採取何種具體比率的認定標準，叫做「情節嚴重」而構成抄襲？第二，未來德明是不是也將比照蔡壁如標準，只要學生論文有超過16％的文字相近，就是「情節嚴重」、就是「抄襲」？第三，未來德明的在職碩專班招生時，是不是應該說明治學嚴謹、採取最嚴厲的論文審定標準，只要超過16％，一律撤銷學位，且概不退費？

但蔡壁如表示，還是感謝德明科大對她的栽培；她也在最後質疑，桃園市長鄭文燦的論文有30％的文字相近，該如何處理？