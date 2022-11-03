「新竹換台北」之說引發政壇熱議，中廣董事長趙少康昨（2）日稱「事到如今，已經沒有什麼新竹換台北的事了」，遭部分媒體指稱為「改口」。他今日再度發文，強調「我沒有改口，新竹市的重點不在交換而在棄保」，喊話如果不要民進黨當選，藍白之間要不要或會不會「棄保」，才是新竹市選情的觀察點；更直言，所謂「棄保」不是棄台北保新竹，也不是棄新竹保台北，而是新竹市內部自發的棄保。

趙少康今日早上9時30分在臉書發文表示，他昨天在臉書說「事到如今，已經沒有什麼新竹換台北的事了」，有媒體說他「改口」了，讓他再清楚說明一次：「我沒有改口，新竹市的重點不在交換而在棄保。」

趙少康指出，他周一在新竹市長民調發表記者會上說，「我最早就講說你新竹台北市要不要交換，你們自己去考慮」，「最早」的時間是指在國民黨、民眾黨提名市長之前，他去查了紀錄在1月20日及2月11日的臉書，他都說在野的藍白應該合作，否則民眾黨有可能「成事不足」「敗事有餘」，讓民進黨坐收漁利，但文中並沒有提到用誰交換誰。他的看法是在提名之前國民黨、民眾黨就該協調，避免分散力量，應以勝過民進黨為目標，台北、新竹甚至桃園市長最好能共推一人，或正副市長搭檔參選，甚至市議員的提名都可以協商。他在1、2月時就提出來了，那是一個整體的選戰策略構想。他從來沒有提過要用高虹安換黃珊珊，一次都沒有，因為「這不是那個個人的問題」。

趙少康強調，還原他周一當天的意思是，如果當初提名前，藍白能協調最有勝算的人選，譬如台北市由國民黨推人、新竹市由民眾黨推人參選，今天新竹市就不會搞到可能兩敗俱傷的局面，這才是他所說「新竹換台北」的真意。

針對「新竹換台北」之說，趙少康重申，回到周一的民調發表記者會現場，他有說過任何一句「『現在』或『選前』應該新竹換台北」嗎？他說的是「最早」，不是「現在」或「選前」，「最早」代表早就時過境遷了，如果他周一沒有說過「現在」或「選前」，當他昨天說「現在已經沒有什麼新竹換台北的事了」的時候，又有什麼改口的地方呢？如果周一他有說「『現在』或『選前』應該要新竹換台北」，而周三卻說「『現在』已沒有新竹換台北的事」才是改口，不是嗎？

趙少康解釋，他昨天之所以要出來說「現在已沒有新竹換台北的事了」，就是因為有人誤會他主張「高虹安換黃珊珊」。趙再度強調，他從來沒有說過「高虹安換黃珊珊」，呼籲大家不要任意擴張他的說法，也請大家注意時間的序列，過去、現在與未來，不要把「最早」跟「現在」混淆分不清。

對此，趙少康表示，其實他當天評論的重點根本不在「新竹換台北」，因為早就不可能了，當天的重點是：如果不要民進黨當選，藍白之間要不要或會不會「棄保」？這才是新竹市選情的觀察點，「棄保」不是棄台北保新竹，也不是棄新竹保台北，而是新竹市內部自發的棄保，但這也不是政黨領袖能夠決定的，而要由新竹市的選民自己判斷選擇。