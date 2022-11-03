新竹市長選舉，始終比台北市熱鬧，不只新竹，苗栗選戰的精彩程度，也遠比桃園更有看頭。究其原因，是朱立倫提名的蔣萬安和張善政過於乏善可陳，在選舉過程打不出火花，所以只能反覆操作和利用藍軍討厭民進黨的情緒。

新竹市之所以上演藍綠合作，齊心圍剿高虹安的戲碼，不是林耕仁還有任何勝選機會，也不是因為高虹安有多重要，而是新竹市牽動即將登場的總統選舉。而朱立倫唯一關心並且心中念茲在茲的，也是由朱立倫披掛上陣的總統大選。

對朱立倫來說，新竹唯一的價值，就是把高虹安拉下來，讓民進黨拿走新竹。站在朱立倫的角度，不只是新竹，高雄和台南乃至其他許多縣市，完全都不重要。柯志恩能在高雄創造出一點氣勢，是因為有王金平無私的協助和幫忙。

在操作上，說藍軍不該把票投給民眾黨，用逆轉勝來當宣傳招牌，無論從哪個角度看，朱立倫都不至於失去正當性。從結果看，國民黨主席和黨中央，正想盡辦法把新竹市親手送給民進黨。當然這種事情都只能做，絕對不能說出口。

朱立倫的思考很理性，腦筋很清楚，這是包括侯友宜在內的其他國民黨人，都比不上的強項。朱立倫心知肚明，侯友宜走不出新北，充其量是自己的備胎；韓國瑜絕無可能得到美國支持，只有親美的朱立倫，才會代表國民黨選總統。

從選舉過程看，包括朱立倫在內的國民黨人，從蔣萬安到柯志恩都充分在利用韓國瑜。雖然不敢公開切割韓國瑜，但也刻意展現出與韓國瑜的距離。韓國瑜的身分畢竟是國民黨員，也希望能在總統大選有自己的角色，只能巧妙輔選。

從策略上，要充分利用藍軍討厭民進黨的情緒，就要把總統大選盡可能單純化，讓其變成藍綠對決。要讓總統選舉變成藍綠對決，降低三腳督的影響，就要提前削弱民眾黨，讓假設高虹安當選，必然選總統的競爭對手失去立足點。

既然無論如何民眾都不喜歡國民黨，對朱立倫來說，在總統大選時只要削弱第三勢力，讓第三勢力看起來不可能當選，就能想辦法，利用討厭民進黨的藍軍情緒來操作棄保，輕而易舉再次讓選民含淚含恨投票，將選票改投給朱立倫。

政治是殘酷的，對朱立倫來說，別說把新竹市送給民進黨，如果蔣萬安的選舉不如預期，為了不讓第三勢力站穩腳跟，台北市也一樣能送給民進黨。朱立倫只要守住桃園，就具備參選總統的正當性，這是朱立倫當初利用張善政，非要跳過桃園在地立委和羅智強，不顧一切也不怕爭議，強悍提名張善政的原因。

國民黨只有走上正道，才有機會打敗民進黨。要面對社會討厭國民黨的事實，朱立倫要改變算計的習慣，喜歡搞小動作的老派作風，否則國民黨的形象只會雪上加霜，絕無可能在民意多數不期待國民黨的情況下，還寄望於重返執政。

（作者為台灣民意調查文教基金會秘書長）

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