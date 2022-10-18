好市多推出新商品「冷藏鮮魚什錦組合」，大批網友卻不買單。（圖／翻攝臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）

美式賣場好市多販售許多生鮮食材，總能吸引民眾回購，近日推出新商品「冷藏鮮魚什錦組合」，整盒塞滿多種魚肉、海鮮，不過許多網友卻嫌棄是邊角料，質疑賣場是在「資源回收」，也覺得價格太貴。

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」管理員今日發文，介紹新商品「冷藏鮮魚什錦組合」，內含鮭魚、黑皮刀、海鱺、軟絲、蝦仁、小干貝、大干貝等食材，適合拿來煮海鮮粥。

新商品曝光後，卻沒有獲得一致好評，許多網友紛紛留言抱怨，「資源回收？」、「就邊角料，這樣一盒要700元」、「歹丸是海島，最貴的是海鮮」、「以為塞幾個干貝就不會被發現是下腳料嗎？」、「感覺是殺完魚之後剩的東西」、「原來是鮮魚啊！猛一看以為是廚餘呢」、「挑戰台灣信徒信仰度產品」。

也有人留言指出，綜合海鮮在美國、國外是很常見的銷售手法，特定季節也會有拼盤組合。但此論點仍遭眾人質疑，「一塊好海鮮不會切這麼碎來破壞原本的好價格，通常這種狀態都是修邊的角肉」、「能做刺身誰想做散壽司，能做牛排誰想做絞肉」。