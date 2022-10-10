許多民眾採買家用時，都會選擇物美價廉的美式賣場好市多。不過有女網友近日買了一款優格回家後才發現，有效期限僅剩下3天，讓在好市多消費10幾年的她忍不住驚呼「即期商品怎麼會在架上販售呢？」貼文一出引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己辦會員10幾年了，每個月都會消費1萬多元，讓她沒想到的是，10月3日她買了一款優格，回家後才發現有效期限只到10月6日，因此驚呼「即期商品怎麼會在架上販售呢？」因此PO文提醒其他消費者要注意有效期限。

對此，許多網友紛紛回應，「我上次買養樂多沒注意日期，6天就要過期了，那幾天灌養樂多灌到要吐了」、「好市多應該檢討，品管人員可以加油嗎！？你就直接打電話投訴！還有就是老娘不爽退貨！」，不過也有人持反面意見，「妳買東西都不看保存期限的喔」、「即期商品為什麼不能賣？又不是過期商品」、「鮮食部每個都是當天到期啊」。

另外有內行人指出，「他們賣場問題了，賣場其實有規定，冷藏商品過期前3天是需要下架的，沒下架的應該是工作人員疏失，雖然即期商品一樣可以販售，但是一個會員制的賣場，卻連即期商品都管控不好XD」。