帶小孩累昏頭，一名媽媽私訊婦產科名醫蘇怡寧，詢問「寶寶奶粉過期一個月還可以喝嗎？」並附上奶粉的有效期限，但蘇怡寧一看到效期寫著110/9/27，已經過期1年讓他傻眼，只淡淡回覆一句「現在是111年」，網友們也笑翻「媽媽到底經歷了什麼」、「連這個都要問醫生」。

禾馨婦產科醫師蘇怡寧今天在臉書貼出一名媽媽的問題，「請問寶寶奶粉過期一個月還可以給寶寶喝嗎？姊姊大掃除時找到5罐奶粉，效期至110/9/27，現在10月了能喝嗎？」蘇怡寧看到效期是110年，再三確認是不是去年漏掉的未讀訊息，但是這是昨天（3日）傳的沒錯，因此只淡淡回覆這名媽媽一句「現在是111年」，並感嘆他的訊息夾裡，什麼都有什麼都不奇怪。

對此，網友們紛紛留言：「過期13個月，寶寶都不寶寶了」、「時空旅人真實存在」、「這個回答不是『給爸爸喝嗎？』」、「帶寶寶帶到嚴重時差」、「穿越回去一年前了，想給寶寶喝過期奶粉到底是什麼概念」、「過期的東西他自己都不會吃了還叫寶寶吃」。

但也有人緩頰，「當媽媽真的太累了，腦霧」、「這家人應該是認真照顧寶寶太累了，用心！」、「昨天聽到我同事說她幫兒子買了國一的評量，然後她兒子拿到後回她說『媽，我已經國二了』」，也有全職媽媽說「我也常常忘記現在到底是民國幾年，腦霧嚴重」，蘇怡寧還回應「不要難過，我也一樣」。