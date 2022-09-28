寶寶在子宮裡也能感受到酸甜苦辣？近日外國一項研究發現，胎兒在子宮內會對媽媽吃下的食物味道做出反應，如果媽媽食用較甜的胡蘿蔔，胎兒就會露出類似於微笑的表情；如果媽媽食用較苦的羽衣甘藍，胎兒則會露出不愉悅的表情，有趣的研究結果引發熱議。

根據《CNN》報導，刊登在國際期刊《心理學（Psychological Science）》的最新研究，首度發現孕婦吃下的食物會影響胎兒的表情。科學家們針對100名來自英格蘭東北部、年齡18到40歲，且懷孕周數介於32~36周的孕婦，進行4D超音波掃描，每次掃描前的20分鐘，孕婦都會吃下一顆含有400毫克胡蘿蔔粉或羽衣甘藍粉的膠囊，並被要求不能吃任何會影響實驗的食物和飲料。

結果顯示，光是少量的胡蘿蔔粉和羽衣甘藍粉就足以刺激胎兒做出反應，且有趣的是，當吃下胡蘿蔔粉膠囊時，胎兒會更頻繁出現嘴角拉扯、微笑的表情；吃下味道較苦的羽衣甘藍膠囊時，胎兒則會出現嘟嘴、不開心的表情。

研究員烏斯頓（Beyza Ustun）表示，看到未出生的胎兒對味覺的反應，並和他們的父母分享這個時刻，讓人感到很驚奇，同時這項研究結果也顯示，嬰兒在出生前若能反覆接觸各種味道，可能有助於建立出生後的飲食偏好。

腎臟科醫師王介立也在臉書粉專分享這項神奇的研究結果，他還補充，過去有研究發現，如果媽媽在懷孕最後一個月內，每周至少吃4次含大蒜的食物，出生15~28小時大的新生兒就不會對大蒜氣味產生厭惡反應；而媽媽在懷孕最後2周如果食用茴香味糖果，則出生4天以內的新生兒會更喜歡茴香氣味劑。