市長候選人洪宗楷拋復辦元宵東寒單政見 找回台東人記憶

民進黨籍台東市長候選人洪宗楷28日在發表「熱鬧台東元宵城」政見，找回台東人的記憶，吸引外地遊客同時帶動城市經濟。（蔡旻妤攝）

台東元宵傳統活動東寒單與北天燈、南蜂炮齊名，近年來卻因遶境隊伍減少、活動脫序行為、地方政府限制、遶境主辦權困境等問題逐漸失色。民進黨籍台東市長候選人洪宗楷28日在台東市天后宮發表「熱鬧台東元宵城」政見，未來將復辦元宵活動，找回台東人的記憶，吸引外地遊客同時帶動城市經濟。

洪宗楷說，元宵節神明遶境及炮炸肉身寒單爺是台東人的共同記憶，也是極具特色的在地文化資產，應重視文化保留及傳承。而提升活動品質，打造優質文化祭典是第1要素，他說，未來將由市公所出面召集地方的文化或宗教團體組成工作小組，共同規畫與分工進行，並藉由教育訓練讓工作人員能有效維護現場秩序，扭轉過往的負面印象。

「市民參與度愈來愈少」是許多宮廟團體的心聲，洪宗楷提出可將民俗技藝以多元學習方式融入社區、社團活動，以成果展的方式呈現在元宵活動中，不僅可以讓市民更了解在地特色文化，也能藉此喚起台東人對城市的歸屬感與光榮感。

洪宗楷認為隨著時代不斷改變與進步，即使是傳統節慶活動也應該與時俱進。「熱鬧台東元宵城」將以在地傳統民俗文化為基底規畫系列活動，例如音樂、市集、展覽、創作、體驗遊程、劇場等，同時加入現代創意如服裝、道具、陣頭表演等多元設計，展現創新視覺效果，營造全新「熱鬧台東元宵城」。

文化的延續不僅只是保存，更要傳承。洪宗楷也表示除了再現「東寒單」的城市光榮外，更要將傳統節慶活動轉型為城市文化祭典，透過輔導宮廟開發文創商品，延續傳統民俗文化生命力，建立「東寒單」城市品牌形象，讓過去未曾參與傳統宮廟的市民朋友重新認識在地傳統民俗文化，也吸引外地遊客前來體驗台東元宵城的節慶氛圍，帶動城市經濟。