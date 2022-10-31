台東市民代表候選人陳金溪的競選布條遭人為破壞，警方循線查獲吳嫌，警方調查，吳嫌因為支持其他某第5號鄉長候選人，因該候選人宣傳標語缺少登記號碼，竟突發奇想，2度竊取陳金溪的布條號碼，全案依違反公職人員選舉罷免法等罪送辦。不過，陳金溪很納悶，其他候選人也有5號，為何惟獨看上他的？

陳金溪於昨天下午3時許，發現其設置於台東市桂林北路與長沙街口及台東市中興路2段138巷口2處之競選布條遭人為破壞，遂向中興派出所報案。

警方接獲報案後，隨即組成專案小組，調閱現場監視器影像，發現吳姓男子涉有重嫌，立報請台東地方檢察署指揮偵辦，並於今天2時許查獲吳嫌到案。

警方調查，吳嫌係支持其他某第5號鄉長候選人，因該候選人宣傳標語缺少登記號碼，竟突發奇想，於10月28日下午4時許，在桂林北路與長沙街口，以剪刀竊取登記號碼同為5號之陳姓市民代表候選人布條之號碼。

但是因號碼字體過大無法使用，於同日下午57時許，在中興路2段138巷口，再以相同手法，竊取陳姓代表候選人布條之號碼，得逞後張貼於吳嫌使用之自行車置物籃，作為另一候選人宣傳標語之用，全案依違反公職人員選舉罷免法、加重竊盜、毀損罪送辦。