嘉義市長黃敏惠日前在競選總部團隊幹部、黨籍議員候選人、東西區里長聯誼會會長及地方人士陪同下指選舉延後將耗費大量社會資源。（黃敏惠競選總部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長選舉因候選人黃紹聰身故，中選公告停止選舉，另訂12月18日重新舉行，民進黨嘉義市長候選人李俊俋指國民黨團大張旗鼓抨擊中選會政治操作，主張選舉該如期舉行，這一波操作將一切政治化，不但為難嘉義市選委會，也替黃敏惠市府13年執政投下了不信任票。黃敏惠陣營說，所有停止選舉以及後續選舉訊息皆由中選會公告，嘉義市選委會依中選會決議辦理，現在說為難市選委會，根本是抹黑、也是混淆視聽。

李俊俋表示，原本是單純一件憾事，依法辦理即可，但國民黨團大張旗鼓抨擊中選會政治操作，並主張選舉該如期舉行是政治化操作，指選舉延期是嘉義市選委會基於作業時間、公告時間、場地、人力考量所訂定，重新選舉從公告到開放登記，政黨推薦再到號碼抽籤，本來就不是短短幾天可以完成，不要必凡事政治思考，牽拖中選會，這番言論不但質疑了嘉市選委會的專業，更間接質疑了全台灣選務人員的中立。

李俊俋也對國民黨團總召曾銘宗提到延期耗費人力物力表示可笑，回顧過去2年，最喜歡發起罷免的就是國民黨，不僅屢次發起罷免，從黃捷、陳柏惟、林昶佐，之後因罷免而生的中二補選，每一場都耗費巨大人力物力與中央預算，勞民傷財，現在選舉因為一件憾事依法延後卻被國民黨大肆操作，根本是台灣民主選舉最壞的榜樣。

另針對黃敏惠表示這是一場「基層對高層，全黨打一人」選戰，李俊俋回應說，我以一個市民身分與執政13年，且擁有執政優勢的現任市長競選，從各個面向來看，都是我基層對高層，李俊俋還打趣說到，說民進黨全黨打一人，那身為國民黨副主席的黃市長要不要自問國民黨的人都跑去哪裡了？呼籲黃敏惠尊重嘉義市選委會決定，並正視自己13年來執政成績。

黃敏惠陣營說，市長、市議員選舉主管機關為中選會，有關延後選舉，很清楚是中選會的決定，所有的停止選舉以及後續選舉訊息也皆由中選會公告，市選委會也依中選會決議辦理，說為難市選委會，根本是抹黑，也是混淆視聽。

黃敏惠陣營說，黃紹聰不幸離世當日，黃敏惠市長立即向家屬致哀，也務實表達延選3大問題，包括增加社會成本難以估算、選務相關人員要3500多人難以招募，還有地方選務經費約要增加1000萬元。

黃敏惠競選總部表示，市長選舉不管是如期舉行還是延期辦理，尋求連任者一定要接受檢驗，嘉義市的進步與繁榮是市府團隊與所有市民共有努力而來，市民也在各項評比中給予市府熱情的反饋與鼓勵，這就是我們繼續往前的動力，黃敏惠說，嘉義市正跨大步，未來會加速度，呼籲所有嘉義市民「共同寫歴史，作伙拚未來。」