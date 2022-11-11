縣市長選舉法定宣傳期今天起跑，民進黨昨天舉辦記者會攻擊對手有10大「反民主」選舉奧步。國民黨今反擊，民進黨在這次選戰才在中央與地方有「雙11」選舉奧步，揶揄民進黨才應改名為民主奧步黨，說對手使奧步會讓人笑掉大牙。

國民黨副發言人楊智伃表示，民進黨不會用奧步、抹黑就不會選舉，從走路工、緋聞、非常光碟、綠能你不能、政府資源假公濟私、圖利特定廠商，奧步族繁不及備載，昨天10大奧步記者會是自我介紹？反省大會？還是準備開班授課？

國民黨今舉辦「反擊民進黨奧步做賊喊抓賊」記者會，列舉、示警民進黨在這次選戰中，地方與中央有「雙11」選舉奧步。

林家興表示，民進黨在地方的11奧步有：「代弟出征」，桃園市長候選人鄭運鵬哥哥經營粉專轉傳假消息；「直通競辦」，台北市長候選人陳時中競辦聯絡側翼造謠；「以工代賄」，新北市長候選人林佳龍200元計程車疑賄選案；「黑道施壓」，基隆市長候選人蔡適應疑與黑道關係甚深。

此外，還有「反丟水果」，台南市長黃偉哲以文旦之亂抹黑國民黨台南市長候選人謝龍介；「錯假消息」，台中市長候選人蔡其昌陣營釋放違法假民調、假街訪；「公器私用」，嘉義縣長翁章梁濫用政府資源行選舉之實；「狂丟泥巴」，難談縣長候選人蔡培慧對國民黨南投縣長候選人許淑華發起人格烏賊戰。

另外，「行政不中立」，要求幼教協會成立高雄市長陳其邁後援會；「抹黑公務員」，花蓮縣長候選人谷拉斯抹黑花蓮公務員收回扣；「操弄學子」，綠議員操弄學生抹黑國民黨高雄市長候選人柯志恩在淡江校務管理情形，誤導大眾。

林家興說，民進黨在中央執政上的11奧步則為：「國家機器動起來」，檢調、查稅動起來，連批民進黨的館長都被查稅；「追殺媽媽」，司法追殺宜蘭縣長林姿妙、監察院追查雲林縣長張麗善；「違憲濫權」，確診投票無規劃，中選會、衛福部互踢皮球；「違反行政中立」，中選會主委李進勇參加基隆選舉造勢活動。

另外，還有「黑手伸媒體」，西廠國家通訊傳播委員會（NCC）護航特定媒體當政黨打手，傷害新聞自由；「芭樂大撒幣」，行政院大撒幣補助芭樂票政見，還涉抄襲國民黨候選人政見；「消費台積電」，宣稱台積電落地龍潭，卻遭打臉；「誤導國際」，蔡英文總統說選舉結果影響國際看台灣。

林家興說，接下來可能發生的3奧步：「濫用公投規定」，利用18歲公民權複決可在選舉日當天宣傳的模糊空間，偷渡對特定候選人的暗示性宣傳；「調查假案件」，報假賄選或走路工案讓有關機關調查，製造對手負面形象，重現黃俊英走路工事件；「自導自演」，自燒旗幟、刮看板卻說對手所為，發假民調影響輿論。

組發會組營部主任黃原亮表示，台灣民主被民進黨摧殘，擔心這次選舉不公，國民黨「1126全民監票」志工計畫已招募到5萬2221名監票志工，選舉日將在全台17649個投開票所監票。