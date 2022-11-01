爭取連任的國民黨籍台東縣長候選人饒慶鈴，近年與縣府團隊攜手16鄉鎮市，透過補齊衛生所醫療人力及針對高齡族群等多項措施，大幅提升台東醫療照護能量。她今（1日）在臉書分享豐厚的成果，台東人平均餘命5年來升幅達全台第2，醫療衛生排名也拿下第2名。

饒慶鈴表示，縣府攜手16鄉鎮市營造高齡友善環境，尤其社區發揮了很重要的力量，包括鼓勵民眾參與篩檢及健康促進活動、舉辦社區防救災及避難演練、成立高齡友善推動小組、落實無障礙設施及環境等。

饒慶鈴指出，她與縣府團隊則致力補足16鄉鎮衛生所醫師、推出全國最多7項免費癌症篩檢、成立全縣11支高救隊，大幅提升醫療救護能量。

而這些努力也看到了成果，饒慶鈴續指，台東人平均餘命5年來提高了1.15歲，增幅全國第2，也榮獲台灣健康及高齡友善城市卓越獎的最高殊榮，在《遠見》縣市總體競爭力評比中，台東在醫療衛生排名大躍進，今年榮獲全國第2的佳績。