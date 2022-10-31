16：48台東規模5.0地震 最大震度台東4級 16:582022/10/31 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 16：48台東縣東河鄉發生芮氏規模5.0地震。（氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局地震報告指出，今（31）日16：48發生芮氏規模5.0地震，震央在台東縣政府北北東方18.6公里，位於台東縣東河鄉，地震深度10.0公里。各地最大震度台東4級，花蓮2級，高雄、屏東、南投、台南、雲林、嘉義、彰化1級。 宜蘭縣近海清晨發生規模3.3地震 最大震度3級 深夜驚魂！23：30宜蘭外海規模5.1地震 宜、花、桃園3級 Taitung Organic 台東有機農產展售 #台東 #地震 #最大震度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東羽球館重招標 球友盼無縫接軌 04:102022/10/26 地方新聞 菲北部6.4極淺強震恐致災 330公里外馬尼拉也搖晃 04:432022/10/26 國際 洪宗楷推復辦元宵 陳銘風親率宋江陣 04:102022/10/29 地方新聞 台東男帶女友看夜景 導航出錯受困山區 21:472022/10/29 社會 台東慢食節登場 自然食器成亮點 04:102022/10/30 地方新聞 奈格颱風逼近 台東29、30日往返蘭嶼、綠島船班取消 12:482022/10/28 生活 三級警戒期間 陸籍女不戴罩逛大街還襲警 下場出爐 16:592022/10/27 社會 台東建5G緊急救護系統 如同將醫師帶進救護車 17:272022/10/28 生活 草嶺馬拉松登場 1800人山林中暢跑 04:102022/10/31 地方新聞 正副總統明助講劉櫂豪 羅智強、高金素梅替饒慶鈴站台 22:032022/10/29 政治 萬名網友敲碗！雲朗觀光加賣台東紅葉谷溫泉套票 11:022022/10/28 財經 台東饒慶鈴拚連任 高金素梅跨刀 劉櫂豪大造勢 正副總統助陣 04:102022/10/31 地方新聞 劉櫂豪競總成立 蔡英文、賴清德站台助講力挺 17:302022/10/30 政治 五大電信 雙11資費戰開打 04:102022/10/29 財經要聞 訂單旺 富強鑫今年營收戰高 04:102022/10/29 證券．權證 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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