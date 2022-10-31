中央氣象局地震報告指出，今（31）日16：48發生芮氏規模5.0地震，震央在台東縣政府北北東方18.6公里，位於台東縣東河鄉，地震深度10.0公里。各地最大震度台東4級，花蓮2級，高雄、屏東、南投、台南、雲林、嘉義、彰化1級。

宜蘭縣近海清晨發生規模3.3地震 最大震度3級
深夜驚魂！23：30宜蘭外海規模5.1地震 宜、花、桃園3級
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