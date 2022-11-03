花蓮深夜地震規模3.9 最大震度3級 03:262022/11/03 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮深夜地震規模3.9 最大震度3級。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，3日1時35分發生芮氏規模3.9地震，地震深度5.8公里，震央位於花蓮縣政府西南方49.4公里（位於花蓮縣萬榮鄉），最大震度花蓮縣3級。（編輯：陳正健）1111103 台東東河規模3.6地震 最大震度4級 宜蘭縣近海清晨發生規模3.3地震 最大震度3級 台東縣近海凌晨發生規模4.0地震 最大震度3級 #花蓮縣 #花蓮地震 #規模3 #最大震度3級 #中央氣象局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮縣長候選人抽籤 徐榛蔚1、黃師鵬2、谷辣斯3 10:422022/10/21 政治 Kolas設募資平台 鼓勵縣民參與政治改變花蓮 12:522022/10/19 政治 災變中心二級開設 蔡英文提醒這些地區注意防颱 11:362022/10/16 政治 致災性暴雨 陽明山坍方土石流 千萬別上山 06:132022/10/16 生活 狗便變黃金 出乎意料的狗便進化 10:002022/10/17 生活 花蓮豐濱替全鄉路燈製作身分證 加速回報維修進度 16:482022/10/20 寶島 北、宜「紫爆」 擎天崗狂下破700毫米 雨用倒的 05:572022/10/16 生活 尼莎增強為中颱！20時30分海警解除 2地仍要防豪雨 21:002022/10/16 生活 綠議員候選人因雨受困列車致電立委 挨批沒選上就耍官威 13:372022/10/17 政治 花蓮、連江、苗栗、新竹4縣 商業總會交流疫後觀光產業振興 14:432022/10/19 寶島 掌握全球淨零碳排 徐榛蔚打造幸福綠能花蓮城 19:452022/10/21 生活 北、東周末又毀了 劇烈降雨連4天 颱風警報來插花 07:392022/10/28 生活 花蓮縣府攜手台灣之心協會 辦理犬貓免費絕育活動 19:242022/10/22 生活 花蓮、連江縣商業總會拜會竹苗2縣 後疫情時代找尋經濟發展 14:582022/10/19 生活 花蓮玉里鎮長、議員候選人涉賄 送原住民耆老「豬頭」50萬交保 19:352022/11/02 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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