根據中央氣象局最新資訊，今天清晨4時27分發生芮氏規模3.3地震，地震深度13.5公里，震央位於宜蘭縣政府南方37.4公里（位於宜蘭縣近海），最大震度宜蘭縣3級。（編輯：陳彥鈞）1111031

台東縣近海凌晨發生規模4.0地震 最大震度3級
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