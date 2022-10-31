宜蘭縣近海清晨發生規模3.3地震 最大震度3級 05:472022/10/31 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣近海清晨發生規模3.3地震 最大震度3級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，今天清晨4時27分發生芮氏規模3.3地震，地震深度13.5公里，震央位於宜蘭縣政府南方37.4公里（位於宜蘭縣近海），最大震度宜蘭縣3級。（編輯：陳彥鈞）1111031 台東縣近海凌晨發生規模4.0地震 最大震度3級 台7線柔腸寸斷 13處路阻需接力送物資入山 林姿妙再批國家機器打壓 朱立倫、侯友宜站台背書 #宜蘭縣 #3地震 #近海 #清晨 #發生規模 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 明池山莊受困人全數撤離 僅5人留守 1員工吐血送醫 12:512022/10/22 社會 尼莎颱風重創宜蘭縣大同鄉 淹水逾50公分每戶發1萬救助金 12:202022/10/17 生活 汐止清晨塞爆居民哀號「交通最黑暗一天」 警方全員出動疏導 10:332022/10/17 生活 林佳龍確診 同台江聰淵快篩結果曝 21:522022/10/26 政治 送390元柚子禮盒行賄 宜蘭冬山村長候選人遭起訴 11:092022/10/21 社會 柔腸寸斷台7線 晚間9點順利搶通6路段 22:052022/10/18 生活 天候不佳！空運再延 林姿妙派遣救災人員徒步運物資 16:242022/10/18 社會 宜蘭縣長候選人號次出爐 林姿妙1、江聰淵5 10:142022/10/21 政治 百齡橋8堤外停車場 原訂「今早7時拖吊」取消 06:422022/10/23 生活 老翁清晨騎電動車偷盆栽 網友揶揄：騎車技術很溜耶 11:042022/10/25 社會 清晨6點找鎖匠 男等1分鐘翻臉要他滾蛋：效率太差 18:532022/10/25 生活 宜蘭大同鄉土石流受困254人 清晨全數脫困 09:022022/10/17 生活 少女騎台7線失聯6天「機車遭土石掩埋」 與母最後通話曝光 16:042022/10/21 社會 宜蘭縣長選戰最新民調出乎意料 「這人」大幅領先 18:362022/10/19 政治 明池山莊302人仍受困 天候差難空投 警消徒步上山送藥 09:062022/10/18 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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