九合一選戰倒數，民進黨苗栗縣、南投縣與宜蘭縣等3位縣長候選人，今與蔡英文總統在民進黨中常會喊話，宣示終結黑金，力求選情翻轉，批評藍營縣市長候選人染黑。國民黨反批，民進黨在指控別人之前，有沒有先好好反省自己？

國民黨點名，民進黨籍的總統府前國策顧問黃承國，是法院認證天道盟黑道，民進黨基隆市長候選人蔡適應團隊也跟天道盟太陽會過從甚密，這些都是鐵錚錚事實，民進黨也不要想再靠抹黑贏得選舉。

國民黨也細數，從12億元的新竹棒球場改建案衝促啟用造成多位職棒球員受傷，到桃園八德運動中心羽球場天花板塌落事件，民進黨也不要再想用大內宣，掩蓋在自己執政下，公共工程品質低落事實。

「綠色執政，標案必勝：綠色執政、缺電保證；綠色品質，以卵擊石」。國民黨批評，從地方到中央，民進黨執政所體現的就是缺電、缺口罩、缺疫苗、缺快篩，讓台灣人民苦不堪言，相信1126選民會支持真正腳踏實地為民做事的候選人。