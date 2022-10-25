每個職業都有不為人知的辛苦面。日前一名鎖匠表示，某日清晨有客戶緊急要他幫忙解鎖，不料雙方才談妥價格1分鐘，對方突然翻臉嗆聲，「你慢慢睡，別家到了，這家24小時效率太差」，讓他感到相當心寒，貼文曝光後，引起網友熱烈討論。

一名從事開鎖業的網友在臉書社團「爆料公社」抱怨，有客戶在清晨6點多傳訊求助，「現在可以馬上過來嗎？」該名網友先在訊息中表明，基本開鎖費用2000元，若中途臨時取消，或是客戶自行解鎖，仍會收取專程費1000元，對此客戶表示同意，並在6點22分給出地址，後來雙方確定費用只過了1分鐘，對方竟突然奪命連環Call。

從LINE的對話截圖可見，客戶連續打了3通電話無人接聽，疑似被點燃怒火，開嗆「你慢慢睡，別家到了，這家24小時效率太差，睡到自然醒，不知道態度在差什麼，不然店收一收」。對此，原PO無奈發文表示，希望大家能珍惜鎖匠師傅，不要總把事情視為理所當然，否則「專業師傅只會越來越少」。

從對話截圖可見，雙方談妥價格後過了1分鐘，客戶突然開嗆「效率太差」。（圖／翻攝自爆料公社）

貼文曝光後，出現許多網友聲援原PO，「這來鬧的吧，誰從起床穿衣，盥洗出門5分鐘？當兵都沒這麼快」、「從知道地址6點22分到27分，對方是急著拉屎還是投胎？」、「從談妥價格到別家出現只過了1分鐘」、「清晨6點把師傅叫起床，人家都不用穿衣服梳洗嗎？那個對話時間當大家都會瞬移就是了」，不過也有人認為，雙方曾通話約1分鐘，不曉得中間發生什麼事情，不能就片面之詞斷定誰有問題。